Тейлор, Рундблад, Кагарлицкий и Дзиеркалс — лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов 16-й недели турнира в четырёх номинациях.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Лучшим вратарём признан Дэнни Тейлор («Сибирь»), в трёх матчах (в том числе двух гостевых) одержавший две победы, одну из них — на ноль. «Сухарь» в игре с «Авангардом» стал первым для канадского вратаря в этом сезоне.



Лучшим защитником признан Давид Рундблад (СКА), в трёх гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и забросивший в них три шайбы (лучший результат недели среди защитников).



Лучшим нападающим признан Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» М), в трёх гостевых матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший 6 (4+2) очков.



Лучшим новичком признан нападающий Мартиньш Дзиеркалс («Динамо» Р), в трёх матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 2 (1+1) очка.