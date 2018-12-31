Иржи Секач — автор лучшего гола «Ак Барса» в 2018 году

Пресс-служба «Ак Барса» определила лучший гол команды в 2018 году. Его автором стал нападающий Иржи Секач, отметившийся точным броском в пятом матче полуфинала Восточной конференции с «Металлургом».



Чешский хоккеист получил шайбу в своей зоне, совершил великолепный проход до чужих ворот, обыграв по пути нескольких соперников, и переиграл в ближнем бою голкипера Василия Кошечкина.

Посмотреть видео гола можно в «твиттере» «Ак Барса».



«Ак Барс» выиграл серию у «Магнитки» со счётом 4-1, а затем обыграл в финале Восточной конференции «Трактор» (4-0). В финальной серии Кубка Гагарина подопечные Зинэтулы Билялетдинова переиграли ЦСКА со счётом 4-1 и завоевали Кубок Гагарина.

Секач провёл 15 матчей в розыгрыше Кубка Гагарина-2018 и набрал 13 (4+9) очков.