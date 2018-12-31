Форвард «Бостона» Пастрняк представил свой дизайн клюшек к «Зимней классике»

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк представил собственный дизайн клюшек, которые будет использовать во время матча с «Чикаго Блэкхоукс» на открытом воздухе. Игра пройдёт 1 января 2019 года.



Чешский форвард разрабатывал дизайн совместно с компанией Bauer. На одной из сторон клюшки нанесена разметка, напоминающая ту, что используют в США на матчах Национальной футбольной лиги. Игра с «Чикаго» пройдёт на футбольном стадионе в Нотр Даме. Также на хоккейном оборудовании размещены очертания зданий кампуса университета в Нотр Даме, линия горизонта в Бостоне, ирландский трилистник и логотип «Зимней классики» с датой, названием команд и местом проведения игры.



Кроме того, на клюшке присутствует лев с герба Чехии и эмодзи в виде блюда с пастой и красным соусом, поскольку прозвище Пастрняка — Паста.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Дэна Розена.

«Я благодарен Bauer за возможность разработать собственный дизайн. Это было очень весело и интересно. Поскольку это личный дизайн, то на нём, конечно, должна была присутствовать паста. Надеюсь, что мы обыграем «Чикаго», — приводит слова игрока официальный сайт НХЛ.