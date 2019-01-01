Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2019

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Ванкувере и Виктории стали известны все четвертьфинальные пары. Сборная России заняла первое место в группе A и получила в соперники четвёртую команду из другого квинтета – сборную Словакии.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира

Другие пары:

Канада (2А) – Финляндия (3В), США (2В) – Чехия (3А), Швеция (1В) – Швейцария (4А).

Четвертьфинальные матчи состоятся 3 января (четверг), полуфинальные игры пройдут 5 января (суббота), матч за третье место и финал состоятся 6 января (воскресенье). Также форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В раунде «за выживание» сыграют сборные Дании и Казахстана.

Российская сборная на групповом этапе турнира победила Данию (4:0), Чехию (2:1), Швейцарию (7:4) и Канаду (2:1).