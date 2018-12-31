Быков: Варламову что-то не везёт. Возможно, стоит сходить и свечку поставить

Известный тренер Вячеслав Быков оценил игру голкипера «Колорадо Эвеланш» Семёна Варламова.



«Варламова в последние годы преследует фатальное невезение. Это последний год контракта. Надо оставаться здоровым. Береги себя, Сеня! Бывает такая хоккейная судьба. Варламов ведь мог завоевать золото на чемпионате мира в Квебеке, но получил травму перед самым турниром. Очень обидно. Талантливый вратарь, умеет играть здорово. Но что-то не везёт. Может, нужно сходить и свечку поставить. У меня нет другого совета Варламову, который одарен так, что мог бы и «Везина Трофи» завоевать», — приводит слова Быкова официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне 30-летний Варламов провёл 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 11 побед при коэффициенте надёжности 2,79. Россиянин отражает 91,4% бросков.

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