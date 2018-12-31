Гаврилов: проблемы «Салавата» не в игроках или тренере, а в менеджменте

Бывший голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов поделился мнением о нынешнем положении дел в команде.



«Состав у команды по-прежнему отличный, много ярких мастеров — от Умарка до Бурдасова. А результат, как ни странно, всё хуже и хуже. Так что проблема точно не в игроках. Николай Цулыгин — совсем молодой и неопытный тренер, в наше время он работал в фарм-клубе, в «Салавате» даже не появлялся. Но, наверное, проблема не в нём, а в системе управления, в менеджменте. Там остались люди, которые далеки от хоккея Башкортостана и которым удалось пересидеть в тени кабинетов даже Вайсфельда.



Могу сказать, что в хоккейных кругах — в том числе и внутри команды — много обсуждается ситуация в «Салавате». Многим не понятно, почему в Уфе не работают её лучшие воспитанники и бывшие игроки. Например, Андрей Зюзин, который был заметной фигурой ещё в штабе Захаркина, или Игорь Григоренко, который был лидером чемпионского «Салавата» и даже остался жить в Уфе», — приводит слова Гаврилова Russia-Hockey.