«Аризона» – «Вегас» – 1:5. Видеообзор матча

В единственном матче игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Аризону Койотс» со счётом 5:1.



Счёт на четвёртой минуте встречи открыл форвард гостей Пол Штястны. Следующей шайбы пришлось ждать более получаса – до свистка на второй перерыв Райлли Смит удвоил преимущество «рыцарей», а Алекс Гальченюк восстановил разрыв в один гол.



В третьем игровом отрезке финалисты прошлого розыгрыша Кубка Стэнли провели ещё три результативные атаки – отличились Коди Икин, Брэндон Пирри и Райан Карпентер (в меньшинстве).



Российский защитники «койотов» Илья Любушкин заработал показатель полезности «-1». Также на его счету два броска в створ и три силовых приёма за 13 минут 40 секунд на льду.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».