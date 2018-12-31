Э. Карлссон: в ближайших играх «Сан-Хосе» будет в непростой ситуации

Защитник клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон поделился ожиданиями от выездной серии команды. «Акулам» предстоит встретиться с «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш». Игрок отметил, что его команде нужно избавиться от «плохих вещей».



«В ближайшие несколько игр мы будем в непростой ситуации. Нам придётся играть на высочайшем уровне, чтобы конкурировать с командами, против которых мы будем играть. Теперь мы отправляемся в Калгари и собираемся выиграть этот матч. Нужно играть так, как мы можем, и убрать некоторые плохие вещи из предыдущей встречи, а хорошие взять с собой», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19