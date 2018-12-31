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«Нью-Джерси» отправил Егора Яковлева в АХЛ

«Нью-Джерси» отправил Егора Яковлева в АХЛ
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» отправил российского защитника Егора Яковлева в фарм-клуб в АХЛ, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Аманда Стейн. Напомним, ранее агент хоккеиста Дэн Мильштейн рассказал «Чемпионату» о причинах отправки в Яковлева в АХЛ.

В этом сезоне 27-летний Яковлев провёл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросив одну шайбу и отдав три голевые передачи при показателе полезности «-3». Кроме того, на счету россиянина семь матчей в составе «Бингемптон Дэвилз» в Американской хоккейной лиге.

Яковлев подписал контракт с «дьяволами» по окончании предыдущего сезона.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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