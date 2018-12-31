«Чикаго» выставил на драфт отказов Гэррисона, выменянного у «Эдмонтона»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» выставил на драфт отказов защитника Джейсона Гэррисона, информирует «твиттер» Complete Hockey News.



Напомним, накануне хоккеист стал частью крупной сделки с «Эдмонтон Ойлерз» — «нефтяники» приобрели защитника Брэндона Мэннинга, взамен «ястребы» получили Гэррисона и нападающего Дрейка Каджулу. Также «нефтяникам» перешли права на шведского защитника Робина Норелла, который этот сезон проводит в «Юргордене».



34-летний Гэррисон в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 17 матчах и набрал 1 (1+0) очко, заработав полезность «+1» и восемь штрафных минут.



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