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«Чикаго» выставил на драфт отказов Гэррисона, выменянного у «Эдмонтона»

«Чикаго» выставил на драфт отказов Гэррисона, выменянного у «Эдмонтона»
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» выставил на драфт отказов защитника Джейсона Гэррисона, информирует «твиттер» Complete Hockey News.

Напомним, накануне хоккеист стал частью крупной сделки с «Эдмонтон Ойлерз» — «нефтяники» приобрели защитника Брэндона Мэннинга, взамен «ястребы» получили Гэррисона и нападающего Дрейка Каджулу. Также «нефтяникам» перешли права на шведского защитника Робина Норелла, который этот сезон проводит в «Юргордене».

34-летний Гэррисон в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 17 матчах и набрал 1 (1+0) очко, заработав полезность «+1» и восемь штрафных минут.

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