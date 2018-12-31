МЧМ-2019: Иван Муранов избежал дисквалификации и сможет сыграть с Канадой

Завтра, 1 января, в заключительном матче группового этапа чемпионата мира молодёжная сборная России встретится с командой Канады. Игра начнётся в 04:00 мск. В игре сможет принять участие российский нападающий Иван Муранов.

«Нападающий молодёжной сборной России Иван Муранов, удалённый до конца игры за удар концом клюшки во вчерашнем матче со Швейцарией, избежал дисквалификации и сможет выйти на лёд против Канады. Очередной раунд хоккейной классики начнется в 4.00 по московскому времени», — сообщается в официальном «твиттере» ФХР.

В свою очередь защитник молодёжной сборной Канады Джаред Макисаак дисквалифицирован на один матч. В матче с Чехией (5:1) Макисаак грубо атаковал нападающего чешской команды Яхима Конделика. Удар пришёлся в область головы и шеи.