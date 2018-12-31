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«Вашингтон», ведя 3:1, пропустил пять шайб подряд и проиграл «Нэшвиллу»

«Вашингтон», ведя 3:1, пропустил пять шайб подряд и проиграл «Нэшвиллу»
Хоккей / НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» одержал волевую победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу подопечных Питера Лавиолетта, которые по ходу второго периода проигрывали 1:3.

В составе «столичной» команды заброшенными шайбами отметились Михал Кемпны, Якуб Врана и Чандлер Стивенсон. В составе «хищников» по голу в активе Рокко Гримальди, Миикки Саломяки, Райана Джохансена, Фредерика Годро, Райана Эллиса и Виктора Арвидссона.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2018, понедельник. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3:6
2:1, 1:3, 0:2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Кемпны (Бекстрём) – 04:33 (5x5), 2:0 – Врана (Карлсон, Кузнецов) – 08:45 (5x5), 2:1 – Гримальди (Риналдо, Экхольм) – 09:08 (5x5), 3:1 – Стивенсон (Смит-Пелли, Холтби) – 28:22 (5x5), 3:2 – Саломяки (Бонино, Экхольм) – 29:57 (5x5), 3:3 – Джохансен (Йози) – 31:59 (5x5), 3:4 – Годро (Гримальди, Смит) – 34:30 (5x5), 3:5 – Эллис (Джохансен, Арвидссон) – 50:35 (5x5), 3:6 – Арвидссон (Джохансен, Фиала) – 58:00 (5x3)

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счёт результативную передачу, которая стала для него 27-й в нынешнем сезоне.

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 3 октября 2018 года и завершится 6 апреля 2019-го. Матч всех звёзд состоится 27 января 2019 года в Сан-Хосе

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