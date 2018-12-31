«Вашингтон», ведя 3:1, пропустил пять шайб подряд и проиграл «Нэшвиллу»

«Нэшвилл Предаторз» одержал волевую победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу подопечных Питера Лавиолетта, которые по ходу второго периода проигрывали 1:3.

В составе «столичной» команды заброшенными шайбами отметились Михал Кемпны, Якуб Врана и Чандлер Стивенсон. В составе «хищников» по голу в активе Рокко Гримальди, Миикки Саломяки, Райана Джохансена, Фредерика Годро, Райана Эллиса и Виктора Арвидссона.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счёт результативную передачу, которая стала для него 27-й в нынешнем сезоне.

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 3 октября 2018 года и завершится 6 апреля 2019-го. Матч всех звёзд состоится 27 января 2019 года в Сан-Хосе