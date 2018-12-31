Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Нью-Джерси» крупно победил «Ванкувер», Блэквуд оформил второй шат-аут подряд

«Нью-Джерси» крупно победил «Ванкувер», Блэквуд оформил второй шат-аут подряд
Хоккей / НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу подопечных Джона Хайнса.

В составе «дьяволов» по шайбе забросили Брайан Бойл, Майлз Вуд, Сами Ватанен и Павел Заха. Канадский голкипер «Дэвилз» Маккензи Блэквуд отразил 25 бросков и оформил второй шат-аут подряд. Маккензи выиграл три первых матча в НХЛ, отразивший в этих играх 102 из 104 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2018, понедельник. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
4:0
2:0, 0:0, 2:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Бойл (Стэффорд, Сени) – 12:03 (5x5), 2:0 – Вуд (Ватанен, Братт) – 18:12 (5x4), 3:0 – Ватанен (Вуд, Сиверсон) – 41:31 (5x4), 4:0 – Заха (Ноэсен, Сантини) – 43:27 (5x5)

«Нью-Джерси» продлил победную серию до трёх матчей, в свою очередь «Ванкувер» прервал двухматчевую серию побед.

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 3 октября 2018 года и завершится 6 апреля 2019-го. Матч всех звёзд состоится 27 января 2019 года в Сан-Хосе

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент