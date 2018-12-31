«Нью-Джерси» крупно победил «Ванкувер», Блэквуд оформил второй шат-аут подряд

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу подопечных Джона Хайнса.

В составе «дьяволов» по шайбе забросили Брайан Бойл, Майлз Вуд, Сами Ватанен и Павел Заха. Канадский голкипер «Дэвилз» Маккензи Блэквуд отразил 25 бросков и оформил второй шат-аут подряд. Маккензи выиграл три первых матча в НХЛ, отразивший в этих играх 102 из 104 бросков.

«Нью-Джерси» продлил победную серию до трёх матчей, в свою очередь «Ванкувер» прервал двухматчевую серию побед.

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 3 октября 2018 года и завершится 6 апреля 2019-го. Матч всех звёзд состоится 27 января 2019 года в Сан-Хосе