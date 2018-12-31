22-летний Маккензи Блэквуд превзошёл достижение Мартина Бродо

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу подопечных Джона Хайнса.



В составе «дьяволов» по шайбе забросили Брайан Бойл, Майлз Вуд, Сами Ватанен и Павел Заха. Канадский голкипер «Дэвилз» Маккензи Блэквуд отразил 25 бросков и оформил второй шат-аут подряд. Маккензи выиграл три первых матча в НХЛ, отразивший в этих играх 102 из 104 бросков.

Блэквуд (22 года и 22 дня) стал самым молодым вратарём в истории «Нью-Джерси». кому удалось дважды подряд оставить ворота в неприкосновенности. Маккензи превзошёл достижение легендарного Мартина Бродо, который оформил подобное достижение в возрасте 22 лет 338 дней.