«Каролина» — «Филадельфия»: Свечников забросил 11-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду принимает «Филадельфию Флайерз» (идёт второй период, 3:0). Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников забросил третью шайбу «Каролины». Ассистентом выступил Кларк Бишоп.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Каролины».

Для второго номера драфта-2018 это 19-е результативное действие в сезоне – теперь на его счету 11 голов и 8 передач в 38 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "-5".

После третьей шайбы основной голкипер «Флайерз» Картер Харт уступил место в воротах Михалу Нойвирту.