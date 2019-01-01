Джастин Уильямс — пятый действующий игрок НХЛ, сыгравший 1200 матчей в лиге

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду принимает «Филадельфию Флайерз» (идёт второй период, 3:0). Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников забросил третью шайбу «Каролины». Ассистентом выступил Кларк Бишоп.

Этот матч стал 1200-м в карьере нападающего «Каролины» Джастина Уильямса. Он стал пятым действующий игроком НХЛ, сыгравшим 1200 матчей в лиге. Рекорд среди продолжающих карьеру игроков принадлежит нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Патрику Марло (1612), второе место занимает форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон (1524), топ-3 замыкает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Каллен (1472).Также отметку в 1200 игр разменял защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара (1443).