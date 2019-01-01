«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: Кучеров забросил 19-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на домашнем льду принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг» (идёт второй период, 0:1). Российский нападающий «молний» Никита Кучеров открыл счёт в матче.

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Таким образом, россиянин продлил результативную серию до 11 матчей. В прошлой игре Кучеров стал 14-м игроком в истории НХЛ, который в двух сезонах кряду оформил две или более 10-матчевые результативные серии. С сезона-1994/95 такое достижение покорялось только форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (2007/08 и 2008/09).



В 39 матчах регулярного сезона на счету российского нападающего 64 (19+45) очка.