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МЧМ-2019: Швеция победила Казахстан, который сыграет с Данией за «выживание»

МЧМ-2019: Швеция победила Казахстан, который сыграет с Данией за «выживание»
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная Швеции обыграла сборную Казахстана со счётом 4:1 в заключительном туре группового раунда молодёжного чемпионата мира 2019 года.

Турнирная таблица и результаты всех матчей МЧМ-2019

В составе команды Томаса Монтена заброшенными шайбами отметились Эмиль Бемстрём, Расмус Сандин (дубль), Нильс Лундквист. Единственная шайба сборной Казахстана в активе Батырлана Муратова.

U20 ЧМ-2019
01 января 2019, вторник. 02:30 МСК
Швеция U20
4:1
3:0, 0:0, 1:1
Казахстан U20
1:0 – Бемстрём (Бек, Сандин) – 07:10 (5x5), 2:0 – Сандин (Лундестрём) – 12:13 (5x5), 3:0 – Лундквист – 16:49 (5x5), 3:1 – Муратов (Орехов, Данияр) – 49:46 (5x4), 4:1 – Сандин (Густафссон) – 59:21 (5x5)

Сборная Швеции набрала 12 очков и сыграет в четвертьфинале турнира, а сборная Казахстана потерпела четыре поражения в четырёх матчах группового раунда и сыграет с командой Данией за право остаться в элите. Датская команда второй год подряд будет принимать участие в раунде за «выживание». В 2018 года сборная Дании в утешительном раунде оказалась сильнее Беларуси.

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