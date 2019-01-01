МЧМ-2019: Швеция победила Казахстан, который сыграет с Данией за «выживание»

Сборная Швеции обыграла сборную Казахстана со счётом 4:1 в заключительном туре группового раунда молодёжного чемпионата мира 2019 года.

Турнирная таблица и результаты всех матчей МЧМ-2019

В составе команды Томаса Монтена заброшенными шайбами отметились Эмиль Бемстрём, Расмус Сандин (дубль), Нильс Лундквист. Единственная шайба сборной Казахстана в активе Батырлана Муратова.

Сборная Швеции набрала 12 очков и сыграет в четвертьфинале турнира, а сборная Казахстана потерпела четыре поражения в четырёх матчах группового раунда и сыграет с командой Данией за право остаться в элите. Датская команда второй год подряд будет принимать участие в раунде за «выживание». В 2018 года сборная Дании в утешительном раунде оказалась сильнее Беларуси.

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