Россия – Канада: шайба попала в лицо Костину после броска Кравцова

Сборные Канады и России проводят матч молодёжного чемпионата мира — 2019 в рамках группы А. Встреча в эти минуты проходит в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена». Канадская сборная открыла счёт уже на третьей минуте первого периода. Отличился Коди Гласс. Российская сборная восстановила равновесие усилиями Григория Денисенко.

Во втором периоде Виталий Кравцов своим броском «подбил» капитана российской команды Клима Костина. Шайба угодила в лицо Климу.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Состав сборной России:



Кочетков (Тарасов);

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец;

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин;

Алексеев — Ольшанский, Шашков — Шэн — Старков;

Рубинчик, Марченко — Морозов — Подколзин, Коваленко.



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов 2:1 и швейцарцев 7:4.