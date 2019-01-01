«Питтсбург» одержал 6-ю победу кряду, обыграв «Миннесоту»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» одержал шестую победу подряд, взяв в родных стенах верх над «Миннесотой Уайлд» — 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби, Фил Кессел (он принял участие во всех результативных атаках хозяев) и Райли Шихан. У «дикарей» голы на счету Микко Койву и Зака Паризе.

У Евгения Малкина четыре броска в створ и блок-шот за 18.11 на льду.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» — 3:1. Хозяева одержали 7 побед в 8 матчах. У «Баффало» 5 поражений в 6 встречах.

В составе «островитян» голами отметились Ник Ледди, Брок Нельсон и Райан Пуллок. У «клинков» отличился Кайл Окпосо.