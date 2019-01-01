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«Питтсбург» одержал 6-ю победу кряду, обыграв «Миннесоту»

«Питтсбург» одержал 6-ю победу кряду, обыграв «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» одержал шестую победу подряд, взяв в родных стенах верх над «Миннесотой Уайлд» — 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби, Фил Кессел (он принял участие во всех результативных атаках хозяев) и Райли Шихан. У «дикарей» голы на счету Микко Койву и Зака Паризе.

У Евгения Малкина четыре броска в створ и блок-шот за 18.11 на льду.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» — 3:1. Хозяева одержали 7 побед в 8 матчах. У «Баффало» 5 поражений в 6 встречах.

В составе «островитян» голами отметились Ник Ледди, Брок Нельсон и Райан Пуллок. У «клинков» отличился Кайл Окпосо.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2019, вторник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2:3
1:2, 0:1, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Койву (Нидеррайтер, Койл) – 05:27 (5x4), 1:1 – Кросби (Кессел, Летанг) – 15:43 (5x4), 1:2 – Кессел (Кросби, Астон-Риз) – 19:41 (5x5), 1:3 – Шихан (Кессел, Каллен) – 30:19 (5x5), 2:3 – Паризе (Койву, Гранлунд) – 55:55 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2019, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:3
0:0, 0:1, 1:2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Ледди (Барзал, Комаров) – 22:59 (5x5), 0:2 – Нельсон (Хо-Сэнг, Мейфилд) – 41:45 (5x5), 1:2 – Окпосо (Больё, Миттельштадт) – 50:14 (5x4), 1:3 – Пулок (Ледди) – 59:28 (en)
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