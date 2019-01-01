«Коламбус» — «Оттава»: Артемий Панарин завершил матч с полезностью "+5"

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду одержал победу над «Оттавой Сенаторз» — 6:3.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин сделал две результативные передачи и заработал показатель полезности «+5», также на его счету две минуты штрафа и три броска в створ за 21.17 на льду. В составе гостей показатель полезности «-5» на счету защитника Коди Сеси.

Самым результативным игроком встречи стал партнёр Панарина по звену Пьер-Люк Дюбуа, набравший 4 очка (2+2). Ещё один дубль на счету защитника Зака Веренски. Также голами в составе победителей отметились Джош Андерсон и Кэм Аткинсон. У «сенаторов» дубль оформил Райан Дзингел, ещё один гол на счету Бобби Райана.