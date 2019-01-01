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Шайба Шэна помогла сборной России победить Канаду на МЧМ-2019

Шайба Шэна помогла сборной России победить Канаду на МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России обыграла Канаду в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Канадская сборная открыла счёт уже на третьей минуте первого периода. Отличился Коди Гласс. Российская сборная восстановила равновесие спустя три минуты усилиями Григория Денисенко. Победу подопечным Валерия Брагина принёс Павел Шэн, на 52-й минуте забросивший шайбу в эффектном сольном проходе.

U20 ЧМ-2019
01 января 2019, вторник. 04:00 МСК
Россия U20
2:1
1:1, 0:0, 1:0
Канада U20
0:1 – Гласс (Типпетт) – 02:20 (5x5), 1:1 – Денисенко (Кравцов, Саморуков) – 05:21 (5x4), 2:1 – Шэн (Романов) – 51:00 (5x5)

Видео также можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Состав сборной России:

Кочетков (Тарасов);
Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец;
Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин;
Алексеев — Ольшанский, Шашков — Шэн — Старков;
Рубинчик, Марченко — Морозов — Подколзин, Коваленко.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов 2:1 и швейцарцев 7:4.

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