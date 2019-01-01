Cборная России сыграет со Словакией в четвертьфинале МЧМ-2019

Молодёжная сборная России обыграла Канаду в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Брагина. Сборная России заняла первое место в группе A и получила в соперники четвёртую команду из другого квинтета – сборную Словакии.

Четвертьфинальные матчи состоятся 3 января, полуфинальные игры — 5 января, матч за третье место и финал — 6 января. Также форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В раунде «за выживание» сыграют сборные Дании и Казахстана.

Российская сборная на групповом этапе турнира последовательно победила Данию (4:0), Чехию (2:1), Швейцарию (7:4) и Канаду.