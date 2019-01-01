Сборная России впервые с 2001 года обыграла Канаду на групповом этапе МЧМ

Сборная России победила команду Канады в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2019, встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Сборная России впервые с 2001 года обыграла Канаду на групповом этапе МЧМ. После победы в 2001 году российская сборная четырежды (2002, 2011, 2013 и 2017) встречалась с Канадой на этом этапе турнира и неизменно терпела поражения.

История личных встреч сборных России и Канады на молодёжных чемпионатах мира

Сборная России заняла первое место в группе A и получила в соперники четвёртую команду из другого квинтета – сборную Словакии.



Четвертьфинальные матчи состоятся 3 января, полуфинальные игры — 5 января, матч за третье место и финал — 6 января. Также форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В раунде «за выживание» сыграют сборные Дании и Казахстана.



Российская сборная на групповом этапе турнира последовательно победила Данию (4:0), Чехию (2:1), Швейцарию (7:4) и Канаду.