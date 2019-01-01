Денисенко: надолго запомнится, как забиваешь канадцам в Канаде и все молчат

Нападающий молодёжной сборной России Григорий Денисенко прокомментировал победу в матче с Канадой (2:1) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира.

«Канада — Россия — это противостояние ещё с 1972 года, все настраивались по-боевому. Ребята — молодчики. Когда забиваешь канадцам в Канаде и все молчат, такое надолго запомнится, очень приятные эмоции. Но это только групповой этап, самое главное впереди, не все силы выхлестнули, впереди ещё хорошие матчи на вылет, где надо будет до конца биться.

Словакия в четвертьфинале? Да нам без разницы, с кем играть. Вася Подколзин — молодчик, много борьбы выигрывает, передачу мне отдал. Он один из лучших по 2001 году, это доказывает.

Как Новый год будем отмечать? Да просто по бокалу сока выпьем и всё, шампанское не будем. Хотел бы от команды поздравить всех россиян с Новым годом», — цитирует Денисенко Sport24.