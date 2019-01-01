Кучеров повторил достижение Лемье, Гретцки и Буре

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме одержал выездную победу над «Анахайм Дакс» — 2:1. Счёт на седьмой минуте встречи открыл лучший бомбардир лиги Никита Кучеров. Ещё до свистка на перерыв Ник Ритчи восстановил равновесие. Победу «молниям» в овертайме принёс Брэйден Пойнт, Никита в этой атаке отметился результативной передачей.

Он стал 11-м игроком с сезона-1988/89, которому покорилась планка в 30 очков за месяц. Подобное удавалось Марио Лемье (11 раз), Уэйну Гретцки (6), Яромиру Ягру (3), Пэту Лафонтейну, Адаму Оутсу, Стиву Айзерману, Берни Николсу (все – по 2), Люку Робитайлу, Бретту Халлу и Павлу Буре (все – по 1).

Никита за декабрь набрал 30 баллов (9+21). Кучеров возглавляет гонку бомбардиров НХЛ с 65 (19+46) очками.