Шэн: русские празднуют, мы готовились к Канаде — хотели подарить праздник

Нападающий молодёжной сборной России Павел Шэн прокомментировал победу в матче с Канадой (2:1) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира.

«Канадцы всегда провоцируют, но мы перед игрой разговаривали, не хотели сдаваться. Вратарь — молодчик, очень много вытащил. После своего гола не думал об эмоциях. Моё удаление на последней минуте? Шайба была под мной, не знал, куда её выкинуть, решил просто зажать её, получил удаление. Очень переживал.



Понятно, что был ажиотаж перед этим матчем, но это только групповой этап, всё самое важное впереди. Конечно, четыре победы из четырёх придают уверенность. Мы с каждой игрой добавляли.



Для нас игра с Канадой была очень важной, в России в это время уже Новый год наступил, хотелось подарить праздник нашим болельщикам. На сообщения перед игрой не обращал внимания, русские празднуют, а мы готовимся к игре», — цитирует Шэна Sport24.