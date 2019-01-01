Эксперт TSN: Россия и Канада одержали бы по пять побед, если бы сыграли 10 раз

Эксперт TSN Рэй Ферраро прокомментировал победу сборной России в матче с командой Канады (2:1) на молодёжном чемпионате мира 2019 года.

«Я думал, что в этом матче будет много голов, особенного после того как команды быстро обменялись первыми шайбами. Но следующего гола пришлось ждать до тех пор, как Павел Шэн не забил красивейшую шайбу. Игра была настолько равной, что всё на самом деле решили миллиметры. После броска Маккензи Энтвистла шайба буквально остановилась у штанги, Слепец дважды убегал в меньшинстве, Оуэн Типпет совсем чуть-чуть промахнулся. И в конце россияне надёжно сыграли в обороне, сделав два блока на последних секундах.

С Кочетковым в воротах россияне выиграли 2:1 в очень равной игре. Не думаю, что между сборными России и Канады есть различия. Если бы они сыграли этот матч 10 раз, каждая команда одержала бы по пять побед», — сказал Ферраро в эфире TSN.