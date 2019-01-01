Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Передача Ничушкина не помогла «Далласу» обыграть «Монреаль»

Передача Ничушкина не помогла «Далласу» обыграть «Монреаль»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» на домашнем льду в овертайме уступил «Монреаль Канадиенс» — 2:3.

Счёт на 17-й минуте встречи открыл нападающий гостей Филлип Дано. Во втором периоде «звёзды» не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Радек Факса и Джейми Бенн. В середине третьего периода Дано восстановил равновесие и оформил дубль. Победу канадской команде в овертайме принёс Джефф Питри.

Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, также на его счету показатель полезности «+1», 3 броска в створ за 15.50 на льду. У Александра Радулова «-1» и 3 броска за 18.15. Денис Гурьянов сыграл 6.53. Антон Худобин остался на скамейке запасных.

Президент «Далласа»: Бенн и Сегин играют ужасно. Не думаю, что дело в контрактах
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2019, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
2:3
0:1, 2:0, 0:1, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Дано (Кулак, Бенн) – 16:35 (5x5), 1:1 – Факса (Ничушкин) – 23:02 (5x5), 2:1 – Бенн (Сегин, Клингберг) – 36:34 (5x4), 2:2 – Дано (Уэбер, Татар) – 49:17 (5x5), 2:3 – Питри (Байрон, Доми) – 60:13 (3x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент