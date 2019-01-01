Передача Ничушкина не помогла «Далласу» обыграть «Монреаль»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» на домашнем льду в овертайме уступил «Монреаль Канадиенс» — 2:3.

Счёт на 17-й минуте встречи открыл нападающий гостей Филлип Дано. Во втором периоде «звёзды» не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Радек Факса и Джейми Бенн. В середине третьего периода Дано восстановил равновесие и оформил дубль. Победу канадской команде в овертайме принёс Джефф Питри.

Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, также на его счету показатель полезности «+1», 3 броска в створ за 15.50 на льду. У Александра Радулова «-1» и 3 броска за 18.15. Денис Гурьянов сыграл 6.53. Антон Худобин остался на скамейке запасных.