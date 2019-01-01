Комтуа: Костин сравнил меня с Неймаром? Что ж, хорошо для него

Нападающий молодёжной сборной Канады Макс Комтуа прокомментировал поражение в матче с Россией (1:2) на молодёжном чемпионате мира 2019 года.

«Это была война на льду. Каждый раз, когда играешь на молодёжном чемпионате, это война, и все хотят победить всех соперников. После этой игры будет только жёстче, и мы с нетерпением ждём этого.



Костин сравнил меня с Неймаром? Что ж, хорошо для него. Я не знаю, что там произошло с Костиным. Мы получили два штрафа. Мы боролись изо всех сил, и рефери дал нам за это по две минуты.



Против России всегда тяжёлые матчи, и мы, наверное, слишком много внимания обращали на ажиотаж. Возможно, рьяность болельщиков нас удивила. Но надо извлечь уроки из этого и стать лучше. Мы снова столкнёмся с хорошей командой, и эта толпа снова будет потрясающей.



Мы не чувствовали давления, скорее всего, просто не ожидали такого шума на трибунах. Но у нас снова будет много зрителей, особенно в следующей игре трибуны будут переполнены, и мы должны использовать это как наше преимущество", — цитирует Комтуа Sport24.