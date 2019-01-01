«Калгари» забросил 8 шайб «Сан-Хосе», «Виннипег» обыграл «Эдмонтон»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 8:5.

В составе «огоньков» дублями отметились Джонни Годро и Микаэль Баклунд. Также заброшенные шайбы на счету Марка Джордано, Элиаса Линдхольма, Мэттью Ткачука и Джеймса Нила. Шон Монахан сделал пять результативных передач.

У «акул» дубль оформил Йоонас Донской, голами также отметились Лукаш Радил, Брент Бёрнс и Джо Торнтон.

В другой встрече «Виннипег Джетс» одержал выездную победу над «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3.

У гостей дубль (первый в НХЛ) оформил Брендан Лемье, сын легендарного Марио Лемье. Также отличились Джейкоб Труба и Блэйк Уилер. В составе «нефтяников» дубль оформил Леон Драйзайтль. Ещё одну шайбу забросил Райан Ньюджент-Хопкинс.