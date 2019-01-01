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«Калгари» забросил 8 шайб «Сан-Хосе», «Виннипег» обыграл «Эдмонтон»

«Калгари» забросил 8 шайб «Сан-Хосе», «Виннипег» обыграл «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 8:5.

В составе «огоньков» дублями отметились Джонни Годро и Микаэль Баклунд. Также заброшенные шайбы на счету Марка Джордано, Элиаса Линдхольма, Мэттью Ткачука и Джеймса Нила. Шон Монахан сделал пять результативных передач.

У «акул» дубль оформил Йоонас Донской, голами также отметились Лукаш Радил, Брент Бёрнс и Джо Торнтон.

В другой встрече «Виннипег Джетс» одержал выездную победу над «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3.

У гостей дубль (первый в НХЛ) оформил Брендан Лемье, сын легендарного Марио Лемье. Также отличились Джейкоб Труба и Блэйк Уилер. В составе «нефтяников» дубль оформил Леон Драйзайтль. Ещё одну шайбу забросил Райан Ньюджент-Хопкинс.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2019, вторник. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
8:5
3:1, 2:2, 3:2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Баклунд (Ткачук, Фролик) – 01:10 (5x5), 1:1 – Радил (Майер, Кутюр) – 06:53 (5x5), 2:1 – Баклунд (Фролик, Ткачук) – 10:55 (5x5), 3:1 – Ткачук (Джордано, Монахан) – 17:24 (5x4), 3:2 – Бёрнс (Павелски) – 23:55 (5x4), 4:2 – Ткачук (Годро, Монахан) – 30:47 (5x5), 4:3 – Донской (Кейн, Гертл) – 38:22 (5x5), 5:3 – Линдхольм (Годро, Монахан) – 39:33 (5x5), 5:4 – Донской (Карлссон, Кейн) – 40:48 (5x5), 6:4 – Нил (Беннетт, Хэнифин) – 43:00 (5x5), 7:4 – Годро (Линдхольм, Монахан) – 45:48 (5x5), 8:4 – Годро (Монахан, Линдхольм) – 46:29 (5x5), 8:5 – Торнтон (Бёрнс, Карлссон) – 53:15 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2019, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3:4
1:0, 1:3, 1:1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Петрович) – 14:50 (5x5), 1:1 – Танев (Моррисси, Труба) – 24:39 (5x5), 1:2 – Лемье (Копп, Рослович) – 26:02 (5x5), 2:2 – Драйзайтль (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) – 38:03 (5x4), 2:3 – Уилер – 38:32 (5x5), 3:3 – Драйзайтль (Макдэвид) – 47:23 (5x5), 3:4 – Лемье (Морроу, Копп) – 54:02 (5x5)
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