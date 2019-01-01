Кравцов: сборная России играла не в честь праздника, а за свою страну

Нападающий молодёжной сборной России Виталий Кравцов прокомментировал победу в матче с Канадой (2:1) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира.

«Мы не в честь праздника играли, а за свою страну — хорошо, что появилась возможность подарить людям чуточку радости», — цитирует форварда официальный сайт ФХР.

Сборная России заняла первое место в группе A и получила в соперники четвёртую команду из другого квинтета – сборную Словакии.

Четвертьфинальные матчи состоятся 3 января, полуфинальные игры — 5 января, матч за третье место и финал — 6 января.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов 2:1 и швейцарцев 7:4.