МЧМ-2019: видеообзор победы молодёжной сборной России над Канадой

Молодёжная сборная России обыграла Канаду в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Канадская сборная открыла счёт уже на третьей минуте первого периода. Отличился Коди Гласс. Российская сборная восстановила равновесие спустя три минуты усилиями Григория Денисенко. Победу подопечным Валерия Брагина принёс Павел Шэн, на 52-й минуте забросивший шайбу в эффектном сольном проходе.

Посмотреть видеообзор матча можно в «твиттере» IIHF.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов 2:1 и швейцарцев 7:4.