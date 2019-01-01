МЧМ-2019: сборная США победила Финляндию, которая в ¼ финала сыграет с Канадой

Сборная США обыграла команду Финляндии в матче заключительного тура группового раунда молодёжного чемпионата мира 2019 года — 4:1.
Джейсон Робертсон открыл счёт за девять секунд до первого перерыва. В середине второго периода Тайлер Мэдден удвоил преимущество североамериканцев, впоследствии он оформил дубль. Ещё одна заброшенная шайба в активе Райана Пилинга. Ессе Юлёнен в третьем игровом отрезке забил гол престижа.
Сборная США, набрав 10 очков, заняла второе место в группе B и сыграет в четвертьфинале с командой Чехии. Финляндия, занявшая третью позицию (6), встретится с Канадой.
Четвертьфинальные матчи состоятся 3 января, полуфинальные игры — 5 января, матч за третье место и финал — 6 января.
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