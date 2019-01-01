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МЧМ-2019: сборная США победила Финляндию, которая в ¼ финала сыграет с Канадой

МЧМ-2019: сборная США победила Финляндию, которая в ¼ финала сыграет с Канадой
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная США обыграла команду Финляндии в матче заключительного тура группового раунда молодёжного чемпионата мира 2019 года — 4:1.

Джейсон Робертсон открыл счёт за девять секунд до первого перерыва. В середине второго периода Тайлер Мэдден удвоил преимущество североамериканцев, впоследствии он оформил дубль. Ещё одна заброшенная шайба в активе Райана Пилинга. Ессе Юлёнен в третьем игровом отрезке забил гол престижа.

Сборная США, набрав 10 очков, заняла второе место в группе B и сыграет в четвертьфинале с командой Чехии. Финляндия, занявшая третью позицию (6), встретится с Канадой.

Четвертьфинальные матчи состоятся 3 января, полуфинальные игры — 5 января, матч за третье место и финал — 6 января.

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U20 ЧМ-2019
01 января 2019, вторник. 06:30 МСК
США U20
4:1
1:0, 2:0, 1:1
Финляндия U20
1:0 – Робертсон (Фараби) – 19:51 (5x5), 2:0 – Мэдден (Норрис) – 31:40 (5x5), 3:0 – Пилинг (Кемп) – 36:42 (5x5), 4:0 – Мэдден (Норрис, Робертсон) – 42:02 (5x4), 4:1 – Юлёнен (Вааканайнен, Талвитие) – 53:16 (5x5)
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