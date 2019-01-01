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Стали известны дата и время матча Россия — Словакия в четвертьфинале МЧМ-2019

Стали известны дата и время матча Россия — Словакия в четвертьфинале МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная России, которая заняла первое место в группе A на молодёжном чемпионате мира по хоккею — 2019, в плей-офф встретится с командой Словакии. Матч пройдёт в четверг, 3 января, и начнётся в 6:30 мск.

Четвертьфиналы МЧМ-2019 (3 января):
Россия — Словакия: 6:30 мск,
Канада – Финляндия: 2:30 мск,
США – Чехия: 4:00 мск,
Швеция – Швейцария: 00:00 мск.

Полуфинальные игры пройдут 5 января, матч за третье место и финал — 6 января. Также форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В раунде «за выживание» сыграют сборные Дании и Казахстана.

Российская команда на групповом этапе турнира победила Данию (4:0), Чехию (2:1), Швейцарию (7:4) и Канаду (2:1).

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