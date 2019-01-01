Обозреватель канадского телеканала TSN Фрэнк Серавалли прокомментировал победу сборной России в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира со сборной Канады (2:1).
«Золото нельзя выиграть в матче группового этапа под Новый год. Но проиграть — запросто. После того как сборная России одержала победу и вывела из себя Комтуа, путь к золоту стал намного более сложным. До этого канадцам надо было обыграть лишь две хорошие команды, чтобы одержать итоговую победу. Сейчас — три. Словакия в четвертьфинале — это настоящий сладкий кекс, это команда, которая проиграла три матча в группе с общим счётом 4:12. Но теперь это угощение досталось сборной России, а Канада встретится с финнами, которые выиграли у них перед турниром.
Весь матч стал шоком для канадской системы — начиная от эмоций и заканчивая оценкой силы соперника. Теперь канадской команде, которую многие считают лучшей на турнире, нужно перегруппироваться. На предварительном этапе Канаде не пришлось показывать многого. Увы, это не самый счастливый Новый год. В первом же настоящем испытании Канада уступила, хотя контролировала большую часть игры. Увы, в конце вечера прозвучал гимн Российской Федерации», — отметил Серавалли.
Журналист TSN: Словакия в 1/4 финала — это был сладкий кекс, он достался России