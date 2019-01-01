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Назаров: канадцы пользуются слабым судейством на МЧМ и начинают борзеть

Назаров: канадцы пользуются слабым судейством на МЧМ и начинают борзеть
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Тренер Андрей Назаров поделился впечатлением от матча между сборными России и Канады (2:1) в заключительном туре группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2019.

«Я слежу за играми молодёжного чемпионата мира и могу сказать, что на нынешнем турнире откровенно слабое судейство. Именно отсюда все эти канадские симуляции и падения, о которых говорит тренер сборной России Валерий Брагин. Подобные эпизоды должны строгим образом пресекаться, а канадцы пользуются слабым судейством и начинают, говоря по-русски, борзеть.

Сам матч Россия – Канада мне понравился. Яркая игра, запоминающаяся победа. Хочу поздравить всю российскую сборную с хорошей победой, всех зрителей и читателей – с наступившим Новым годом. Продолжаем болеть за нашу команду, впереди все самые важные и интересные встречи», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Брагин: канадцы симулируют с первой игры, любой тычок – они падают
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