The Hockey News: русские любят играть на вражеской земле, дали Канаде по носу

Обозреватель авторитетного журнала The Hockey News Райан Кеннеди поделился впечатлениями от поражения сборной Канады в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира с командой России (1:2).



«Впервые на этом турнире канадцам дали по носу. Это, конечно, метафора, но в матче было много силовых единоборств и того, что называют «плохой кровью». Поражение осложнило Канаде путь к золоту, но ведь лучше проиграть сейчас, чем в матче на вылет, верно? На первый взгляд, канадцы сыграли классный матч против русских. Сборная Канады была быстрой, физически жёсткой и создала некоторые хорошие моменты, которых могло хватить для победы. Но на последнем рубеже у сборной России действовал вратарь Кочетков. Он был просто слишком хорош. Ему ещё предстоит попасть на драфт, но ранее он доминировал в серии матчей CHL — Россия.



Конечно, Максу Комтуа надо обратить внимание на своё поведение, но в остальном Канада просто столкнулась с «горячим» вратарём. Сможет ли Канада отомстить России за поражение и встретиться с российской командой ещё раз? Это было бы мечтой для всех болельщиков, потому что обе команды полны умения, силы и ума. Россияне любят играть на вражеской земле. А миссия Канады теперь — выучить уроки, потому что теперь второго шанса уже не будет», — отметил Кеннеди.

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