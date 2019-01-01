Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщает пресс-служба казанского клуба.



Указ о присвоении государственных наград подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.



Билялетдинов награждён орденом «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта», а также за «многолетнюю добросовестную работу».

Билялетдинов — советский хоккеист, защитник, советский и российский тренер, главный тренер сборной России по хоккею в 2004 и 2011-2014 годах. Олимпийский чемпион 1984 года, многократный чемпион мира и Европы в составе сборной СССР по хоккею.

«Ак Барс» — действующий обладатель Кубка Гагарина. На текущий момент команда Билялетдинова занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.