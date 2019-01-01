Источник: известный хоккеист устроил дебош в бизнес-классе лайнера Сочи — Москва

Известный хоккеист устроил дебош в бизнес-классе лайнера Сочи — Москва, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта Воронежа.

«Удалось установить личность задержанного за дебош мужчины. Им оказался известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом», — сказал собеседник. Имя хоккеиста не называется.

В свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила факт инцидента, не назвав имени правонарушителя.

«В транспортную полицию поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, выполняющего рейс из Сочи в Москву. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, в связи с чем командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Воронеже. Им оказался 37-летний гражданин. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (»Мелкое хулиганство")", — цитирует Волк ТАСС.

Во время полёта мужчина злоупотребил алкоголем и ударил бортпроводницу, когда та отказала ему в очередной порции виски. Также мужчина подрался с соседом по креслу. Из-за дебоша самолёт экстренно сел в Воронеже.