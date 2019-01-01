Житник о МЧМ: канадцы и американцы изменились, но кубковый хоккей у них в крови

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал судейство в матче Россия – Канада (2:1) на молодёжном чемпионате мира 2019 года и поделился ожиданиями от стадии плей-офф.

«В матче с Канадой арбитраж вопросов не вызвал. Вспоминаю наш финал с канадцами в чемпионате-1991, когда Паша Буре раза три в одиночку убегал на ворота соперника, его сзади били, но судьи не дали не то что буллита, но и просто удаления. А удаления, по сути, всё и решили – нам их выписали, если память не подводит, семь-восемь, сопернику – одно-два.

В плей-офф нужно готовиться к другому уровню соперничества. Да, те же канадцы и американцы за последние десятилетия изменились, но умение играть в кубковый хоккей у них в крови. Очень опасны и шведы, честно говоря, в мои годы именно с ними приходилось тяжелее всего, особенно на европейских площадках. Без настроя на то, что в плей-офф начинается новый турнир, чемпионат мира не выиграть. Поэтому все успехи гладкого первенства должны быть забыты», – цитирует Житника Russia-Hockey.