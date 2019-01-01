«Нэшвилл» забрал Филлипа Ди Джузеппе с драфта отказов «Каролины»

«Нэшвилл Предаторз» забрал нападающего Филлипа Ди Джузеппе с драфта отказов «Каролины Харрикейнз», информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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В этом сезоне 25-летний форвард забросил 1 шайбу и сделал 3 результативные передачи в 21 матче регулярного чемпионата при 8 штрафных минутах и показателе полезности «-1». Также Филипп провёл 2 игры в «регулярке» АХЛ за «Шарлотт Чекерс», где не набрал очков, заработав 19 минут штрафа.

За карьеру в НХЛ уроженец Мэпла принял участие в 141 игре, набрав 41 (14+27) очко при полезности «-14» и 58 штрафных минутах. Филипп был выбран «ураганами» на драфте-2012 во втором раунде под общим 38-м номером.