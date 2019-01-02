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«Бостон» победил «Чикаго» в матче «Зимней Классики»

«Бостон» победил «Чикаго» в матче «Зимней Классики»
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче «Зимней классики» в рамках регулярного сезона НХЛ. Матч проходил в Индиане на стадионе «Нотр-Дам» и завершился со счётом 4:2 в пользу номинальных гостей.

«Ястребы» усилиями Брендана Перлини и Доминика Кагуна дважды выходили вперёд по ходу встречи, однако «Брюинз» неизменно отыгрывались после точных бросков Давида Пастрняка и Патриса Бержерона. Победу команде Брюса Кэссиди принёс Шон Курали, удачно сыгравший на добивании в середине третьего периода. Окончательный счёт установил Брэд Маршан, поразивший пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2019, вторник. 21:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
2:4
1:1, 1:1, 0:2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Перлини (Кемпф, Сикура) – 08:30 (5x5), 1:1 – Пастрняк (Бержерон) – 12:38 (5x4), 2:1 – Кагун (Густафссон, Тэйвз) – 31:24 (5x5), 2:2 – Бержерон (Пастрняк, Крюг) – 38:48 (5x4), 2:3 – Курали (Вагнер, Грызлик) – 50:20 (5x5), 2:4 – Маршан (Крейчи) – 59:27 (en)

«Зимняя классика» НХЛ — это матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, проводимый на открытом воздухе. Прародителем «Зимней классики» был первый матч регулярного чемпионата НХЛ, сыгранный под открытым небом в сезоне-2003/04. Тогда, 22 ноября 2003 года, на Стадионе содружества в Эдмонтоне местные «Ойлерз» встретились с «Монреаль Канадиенс».

Первым матчем в рамках «Зимней классики», стал поединок, состоявшийся 1 января 2008 года между «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз» на «Ральф Уилсон Стэдиум» в Орчард Парке. На том матче присутствовало 71 217 болельщиков.

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