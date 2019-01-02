Матч «Чикаго» — «Бостон» вошёл в топ-5 самых посещаемых хоккейных игр в истории

«Бостон Брюинз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче «Зимней классики» в рамках регулярного сезона НХЛ. Матч проходил в Индиане на стадионе «Нотр-Дам» и завершился со счётом 4:2 в пользу номинальных гостей. Игру посетили 76 126 зрителей.

Этот матч занял четвёртое место по зрительской аудитории хоккейных встреч. Мировой рекорд принадлежит матчу на стадионе по американскому футболу «Мичиган Стэдиум» в Энн Арборе. В 2010 году там прошла игра между студенческими командами Мичиганского университета и университета штата Мичиган. А тремя годами позже там же состоялась игра между «Детройтом» и «Торонто», оба раза была зафиксирована посещаемость 104 173 человека.



1-2. «Вулверинз» — «Спартанс» — 104 173 («Мичиган Стэдиум», 11.12.2010)

«Детройт» — «Торонто» — 104 173 («Мичиган Стэдиум», 01.01.2014)

3. США – Германия – 77 803 («Фельтинс-Арена», 7.05.2010)

4. «Чикаго» — «Бостон» — 76 126 («Нотр-Дам Стэдиум», 01.01.2019)

5. «Спартанс» — «Вулверинз» — 74 554 («Спартан Стэдиум», 06.10.2001)

6. Россия — Финляндия — 71 381 («Газпром-Арена», 16.12.2018)

7. «Баффало» — «Питтсбург» — 71 217 («Ральф Уилсон Стэдиум», 01.01.2008)

8. «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 70 205 («Левайс Стэдиум», 21.02.2015)

9. «Питтсбург» — «Вашингтон» — 68 111 («Хайнц Филд», 01.01.2011)

10. «Питтсбург» — «Филадельфия» — 67 318 («Хайнц Филд», 25.02.2017)