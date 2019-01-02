Стало известно место проведения Матча всех звёзд НХЛ — 2020

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн объявил, что Матч всех звёзд НХЛ в сезоне-2019/20 пройдёт в Сент-Луисе.

Сент-Луис примет МВЗ впервые с 1988 года. Звёздный уик-энд пройдёт 24-26 января 2020 года в «Энтерпрайз-Центре». В 2019 году Матч звёзд лиги пройдёт 26-27 января в Сан-Хосе.

Официально первый Матч всех звёзд был сыгран в сезоне-1947/48. Матч всех звёзд за 66 лет не проводился восемь раз. В 1979 и 1987 годах из-за проведения матчей со сборной СССР (Кубок Вызова 1979 и Рандеву-87), в 1995, 2005 и 2013 из-за локаута, а в 2006, 2010 и 2014 годах по причине занятости игроков на Олимпийских играх в Турине, Ванкувере и Сочи.

Рекордсменом по количеству участий в матчах всех звёзд является Горди Хоу — 23 игры. Лучший бомбардир — Уэйн Гретцки, на счету которого 25 очков в 17 проведённых поединках. Он же, вместе с Марио Лемье, имеет наибольшее количество заброшенных шайб — 13.

18 ноября 2015 года, лига объявила об изменении формата проведения матча звёзд. С 2016 года матчи звёзд состоят из трёх матчей, в которых принимают участие сборные звёзд каждого дивизиона.