Видеообзор победы «Бостона» над «Чикаго» в матче «Зимней классики»—2019

«Бостон Брюинз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче «Зимней классики» в рамках регулярного сезона НХЛ. Матч проходил в Индиане на стадионе «Нотр-Дам» и завершился со счётом 4:2 в пользу номинальных гостей.

«Ястребы» усилиями Брендана Перлини и Доминика Кагуна дважды выходили вперёд по ходу встречи, однако «Брюинз» неизменно отыгрывались после точных бросков Давида Пастрняка и Патриса Бержерона. Победу команде Брюса Кэссиди принёс Шон Курали, удачно сыгравший на добивании в середине третьего периода. Окончательный счёт установил Брэд Маршан, поразивший пустые ворота.

Видеообзор матча также доступен для просмотра на «Чемпионате».

«Зимняя классика» НХЛ — это матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, проводимый на открытом воздухе. Прародителем «Зимней классики» был первый матч регулярного чемпионата НХЛ, сыгранный под открытым небом в сезоне-2003/04. Тогда, 22 ноября 2003 года, на Стадионе содружества в Эдмонтоне местные «Ойлерз» встретились с «Монреаль Канадиенс».