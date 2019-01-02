Каменский: тройка Кравцова достойно выполняет лидерские функции в сборной на МЧМ

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский прокомментировал выступление нападающего сборной России Виталия Кравцова на молодёжном чемпионате мира — 2019.

«Кравцов достойно исполняет свою роль и постепенно адаптируется к игре в центре. В целом надо отметить, что их тройка достойно выполняет лидерские функции. Впрочем, и Кравцов, и Денисенко уже хорошо себя показали на уровне КХЛ, а Костин – в АХЛ. Так что опыт больших игр у них есть. Надеюсь, в плей-офф они также поведут сборную за собой», — приводят слова Каменского «Известия».

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В четвертьфинале турнира Россия сыграет с командой Словакии. Матч пройдёт в четверг, 3 января, и начнётся в 6:30 мск.