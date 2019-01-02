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Дубль Арвидссона помог «Нэшвиллу» разгромить «Филадельфию», у Проворова «-2»

Дубль Арвидссона помог «Нэшвиллу» разгромить «Филадельфию», у Проворова «-2»
Хоккей / НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Флайерз» четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард хозяев Виктор Арвидссон, оформивший дубль. Голами в составе победителей также отметились Крэйг Смит и Рокко Гримальди. Голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 31 бросок.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты 20 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 января 2019, среда. 04:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
4:0
0:0, 2:0, 2:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Смит (Фиала) – 22:03 (5x5), 2:0 – Арвидссон (Джохансен, Хартман) – 32:03 (5x5), 3:0 – Арвидссон (Эллис) – 46:15 (5x5), 4:0 – Гримальди (Риналдо) – 51:37 (5x5)
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