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«Вегас» обыграл «Лос-Анджелес», Флёри провёл шестой сухой матч в сезоне

«Вегас» обыграл «Лос-Анджелес», Флёри провёл шестой сухой матч в сезоне
Хоккей / НХЛ

«Вегас Голден Найтс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и закончилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. Для «Вегаса» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В стартовых двух периодах команды не отметились заброшенными шайбами. В начале третьего игрового отрезка форвард «Вегаса» Брэндон Пирри реализовал большинство. Точку в матче поставил Алекс Так, забросив в пустые ворота.

Голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри оформил шестой шат-аут в сезоне, отразив 17 бросков. В активе вратаря гостей Джека Кэмпбелла 46 сейвов.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 14 минут 50 секунд, нанёс два броска в створ ворот и совершил один силовой приём.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 января 2019, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2:0
0:0, 0:0, 2:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Пирри (Икин, Шмидт) – 43:43 (5x4), 2:0 – Так (Энгелланд, Пирри) – 59:27 (en)
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