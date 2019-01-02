Хара: Пастрняк слегка усовершенствовал празднование Кузнецова

Капитан «Бостон Брюинз» Здено Хара сравнил празднование гола в матче «Зимней классики» с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2) своим партнёром Давидом Пастрняком со знаменитой «птичкой» форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Мне показалось, что он слегка усовершенствовал празднование Кузнецова. В любом случае с помощью этого тоже создаётся шоу. Всё-таки это большая игра на большой сцене», – цитирует Хару официальный сайт НХЛ.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Бостона».

«Ястребы» усилиями Брендана Перлини и Доминика Кагуна дважды выходили вперёд по ходу встречи, однако «Брюинз» неизменно отыгрывались после точных бросков Давида Пастрняка и Патриса Бержерона. Победу команде Брюса Кэссиди принёс Шон Курали, удачно сыгравший на добивании в середине третьего периода. Окончательный счёт установил Брэд Маршан, поразивший пустые ворота.